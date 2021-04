Elisabetta Gregoraci e la sorella Marzia: lo scatto da bambine che fa impazzire i fan

Una dolcissima foto apparsa sul profilo social di Elisabetta Gregoraci insieme alla sorella Marzia ha letteralmente sconvolto i follower

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha notevolmente aumentato il numero dei suoi fan. Facendosi conoscere a 360 gradi, la frizzante showgirl calabrese è infatti entrata nel cuore di tantissimi telespettatori, che ancora oggi continuano a sostenerla con grande affetto sui suoi profili social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marzia Gregoraci (@marziagregoraci)

Particolarmente attiva su Instagram, proprio qui la bella Elisabetta posta spesso e volentieri foto e video delle sue giornate. E nelle Stories di poche ore fa, l’ex moglie di Flavio Briatore ha voluto fare degli auguri speciali alla sua adorata sorella Marzia.

La Gregoraci ha condiviso nello specifico un dolcissimo scatto che le vede entrambe bambine, con l’aggiunta della simpatica dedica: “Auguri piccola monella”.

Quello tra Elisabetta Gregoraci e sua sorella minore Marzia è dunque un rapporto splendido, caratterizzato da tanto amore e complicità.

Le due appaiono del resto spesso insieme sui social, anche in compagnia dei loro figli.

Di recente, peraltro, EliGreg è tornata a parlare della sua vita sentimentale, smentendo in sostanza le voci su un nuovo possibile fidanzato. Rimarcando come tra lei e Briatore ci sia un buon rapporto, l’ex gieffina ha precisato di essere single, ma in cerca dell’amore che le faccia venire “le farfalle nello stomaco”.