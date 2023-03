Ellynora in lacrime dopo l'inno inglese: "Chiedo scusa, non è colpa mia"

L’esibizione di Ellynora sulle note dell’inno inglese durante la partita Italia-Inghilterra non è piaciuta ai tifosi della Gran Bretagna. L’artista, vista la bufera che si è scatenata, ha rotto il silenzio chiedendo scusa a tutti.

Ellynora in lacrime dopo l’inno inglese

La partita Italia-Inghilterra, che si è giocata giovedì 23 marzo presso lo stadio Maradona di Napoli, ha visto la sconfitta degli azzurri. Prima dell’inizio del match gli inni delle rispettive squadre sono stati cantati da Gigi D’Alessio e Clementino e da Ellynora. La sua versione di God save the King, però, non è piaciuta ai tifosi inglesi, che hanno dato il via ad una polemica degna di nota.

Ellynora coperta di critiche

Ellynora, cantante romana di 28 anni, si è emozionata e la sua esibizione non è risultata perfetta. Non solo, anche alcuni problemi tecnici hanno contribuito alla non riuscita della performance. I volti dei tifosi inglesi, inquadrati durante l’inno, sono subito apparsi indignati. I social hanno fatto il resto, definendo l’artista “la peggiore di tutti i tempi“, “massacro di God save the King“, “ricercata per crimini contro l’inno nazionale“, “imbarazzante“, “una disgrazia“, e “vergognosa”

Ellynora chiede scusa agli inglesi

Ellynora, contattata dal Daily Mail, è finita in lacrime. Ha dichiarato: