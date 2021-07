Emiliano Sala, la sorella Romina ha tentato il suicidio: è in condizioni critiche

Romina Sala, sorella del calciatore Emiliano, è stata ricoverata all'ospedale José Maria Cullen di Santa Fé per un presunto tentativo di suicidio.

Emiliano Sala: la sorella ha tentato il suicidio

Romina Sala, sorella del calciatore Emiliano, è stata ricoverata all’ospedale José María Cullen di Santa Fé per un presunto tentativo di suicidio. Al momento la prognosi è riservata, ma secondo i media argentini, le sue condizioni sarebbero critiche. Il fratello è morto in un incidente aereo nel Canale della Manica il 21 gennaio 2019. La donna è arrivata al pronto soccorso con segni che fanno pensare ad un tentativo di impiccagione e intossicazione in stato avanzato.

La stampa ha parlato di un messaggio Whatsapp inviato ad un’amica, in cui ha scritto: “È tutto finito“. Per questo è scattato l’allarme. Romina Sala si era esposta moltissimo quando l’aereo del calciatore è scomparso. Dopo tre mesi dall’incidente, il padre Horacio è morto d’infarto. Ora la famiglia è stata colpita da una nuova tragedia.

Emiliano Sala: l’incidente aereo

Il 22 gennaio 2019 l’Argentina è rimasta sconvolta dalla notizia della scomparsa dell’aereo privato di Emiliano Sala.

Il mezzo di trasporto era uscito dai radar di controllo e il pilota aveva fatto la richiesta di un atterraggio d’emergenza dopo aver superato l’isola di Guernsey. Da quel momento sono partite le ricerche dell’aereo, che si sono complicate a causa del maltempo e la scarsa visibilità. Il 3 febbraio è stato trovato nelle acque del Canale della Manica e cinque giorni dopo hanno scoperto che il corpo al suo interno era quello del calciatore.

Emiliano Sala, incidente: le indagini

L’indagine a seguito dell’incidente ha portato alla luce il fatto che il pilota ha perso il controllo del mezzo a causa di una manovra a velocità non consigliata. Probabilmente cercava di evitare il maltempo. In realtà, le condizioni metereologiche non erano adatte al viaggio da intraprendere. Un’altro dettaglio che è stato scoperto è che né l’aereo né il pilota, Dave Ibbotson, avevano il permesso per effettuare questo tipo di volo. La famiglia Sala è stata colpita da un’altra tragedia, con la notizia del tentato suicidio di Romina, che al momento si trova in condizioni critiche in ospedale.