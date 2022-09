Emma Marrone ha perso suo padre: il messaggio di Marco Bocci

Marco Bocci ha scritto un messaggio di solidarietà a Emma Marrone per la scomparsa di suo padre.

Emma Marrone ha annunciato via social la scomparsa di suo padre Rosario e in queste ore tra i tanti che le hanno espresso il loro cordoglio e la loro solidarietà via social vi è stato anche il suo ex Marco Bocci, oggi sposato con Laura Chiatti.

Emma Marrone: il messaggio di Marco Bocci

Emma Marrone ha annunciato con un commovente messaggio via social la scomparsa di suo padre Rosario, morto a 66 anni. Tra i tanti che hanno espresso la loro solidarietà alla cantante in un momento tanto difficile vi è stato anche il suo ex, l’attore Marco Bocci, che con Emma è stato legato per quasi un anno. “Un bacio grande Emma”, ha scritto Bocci, mentre sua moglie Laura Chiatti gli ha fatto eco scrivendo: “Ti stringo cara Emma”.

I messaggi sui social

Anche un altro famoso ex di Emma Marrone, Stefano De Martino, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del padre della cantante. “Vecchio Lupo”, ha scritto il ballerino postando una emoticon a forma di cuore spezzato. In tanti sui social si sono uniti al cordoglio generale per la morte di papà Rosario, che era stato tra i primi a credere nell’enorme talento di sua figlia Emma.