Ancora un naufragio nel Mediterraneo: mentre in Italia continuano gli sbarchi, un barcone di migranti si è rovesciato al largo della Tunisia.

Il moltiplicarsi di arrivi sulle coste italiane e di salvataggi in area Sar non sta mettendo un freno alle tragedie nel Mediterraneo: al largo della Tunisia, infatti, è stato segnalato l’ennesimo naufragio di un barcone a bordo del quale viaggiavano 38 migranti. Al momento, solo quattro sono state soccorse: altri 34 migranti, invece, risultano dispersi.

Ennesimo naufragio di un barcone di migranti al largo della Tunisia: 34 dispersi e 4 persone salvate

Gli sbarchi sulle coste italiane vanno avanti a ritmo incessante come dimostrano le centinaia di migranti che, nelle ultime ore, hanno raggiunto Lampedusa. Allo stesso modo, nelle acque del Mediterraneo si susseguono salvataggi in area Sar. Eppure, al largo della Tunisia, è stato segnalato un ennesimo naufragio che ha messo a rischio la vita di 38 persone. Quattro di queste sono state tratte in salvo mentre altre 34 risultano disperse. Appena 48 ore prima del nuovo naufragio, nella medesima area, era affondato un altro natante.

Secondo quanto riferito dal tribunale di Sfax, che ha aperto un’inchiesta, i migranti provenivano da Paesi dell’Africa sub-sahariana. Intanto, tra il 23 e il 24 marzo, la Guardia costiera tunisina ha bloccato 26 tentativi di migrazioni illegali, intercettando e soccorrendo circa 1.080 persone che si trovavano su imbarcazioni alla deriva al largo di Biserta, Sfax e Mahdia. Un portavoce della Guardia costiera tunisina ha riferito che, per quanto riguarda la nazionalità dei soggetti a cui è stato prestato soccorso, 1.055 provengono dall’Africa sub-sahariana mentre 25 sono tunisini. La fonte ha anche rivelato che tutti i migranti sono stati segnalati alla magistratura.

La situazione a Lampedusa

Intanto, a Lampedusa, sono stati registrati in poche ore venti sbarchi che hanno portato sull’isola oltre 900 migranti. La Guardia costiera ha condotto operazioni di soccorso in area Sar anche nel mar Ionio mentre la Geo Barents di Medici Senza Frontiere è riuscita a salvare la vita di altri rifugiati che si trovavano al largo del Mediterraneo.

Solo nella giornata di venerdì 24 marzo, circa un migliaio di migranti sono arrivati in Italia a bordo di barconi. La maggior parte di essi ha percorso la rotta della Tunisia. Il Paese sta affrontando una grave crisi a livello economico ed è scosso da forti tensioni politiche. L’Unione europea e il Governo italiano stanno lavorando al fine di ripristinare la stabilità nell’area e fermare quanto prima il drammatico aumento dei flussi migratori.