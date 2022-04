Enorme esplosione in una discoteca di Baku, un morto accertato e 25 feriti

Enorme esplosione in una discoteca di Baku, un morto accertato e decine di feriti, il portavoce del ministero dell'Interno non esclude nessuna pista

Una enorme esplosione ha colpito nella notte fra il 2 ed il 3 aprile una discoteca di Baku, in Azerbaigian esplosione che finora avrebbe fatto un morto accertato e 25 feriti, alcuni dei quali in condizioni molto serie a causa della deflagrazione e delle ustioni riportate.

Il boato si è verificato alle 3 del mattino nel Location club con fiamme, detriti ed auto danneggiate.

Enorme esplosione in una discoteca di Baku

Dopo l’esplosione c’è stato un fuggi fuggi generale delle decine di persone che affollavano il locale e i dintorni, mentre i feriti restavano a terra urlanti. Sul posto sono giunte decine di unità della polizia, di soccorritori e di vigili del fuoco, con le squadre di questi ultimi che hanno immediatamente provveduto a domare le fiamme di un vasto incendio negli ambienti semi distrutti.

Il bilancio provvisorio delle vittime e le indagini

Ehsan Zahidov, portavoce del ministero dell’Interno, ha spiegato all’Associated Press che le indagini per risalire alla causa della tragedia punterebbero sulla fuga di gas, ma ha anche precisato che le verifiche sono in corso e che non si esclude nessuna pista, neanche quella del terrorismo. Dal canto suo il portavoce del ministero della Salute, Parviz Abubekirov, ha dato un primo bilancio che purtroppo, data la gravità delle ferite di alcuni avventori del locale, è da considerarsi provvisorio: un morto accertato e 25 feriti fra cui almeno sei in condizioni serie.