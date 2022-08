Enrico Montesano nel cast di Ballando con le Stelle: l’indiscrezione

Enrico Montesano nel cast di Ballando con le Stelle: fino a qualche mese fa lanciava pesanti accuse alla Rai.

Enrico Montesano, secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2022. Una notizia che coglie un po’ di sorpresa, specialmente dopo le accuse che l’attore, nei mesi scorsi, ha rivolto alla Rai.

Enrico Montesano nel cast di Ballando con le Stelle

Stando a quanto sostiene TvBlog, Enrico Montesano sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2022, in partenza sabato 8 ottobre su Rai1. La notizia suona parecchio strana, visto che negli ultimi due anni l’attore ha sganciato diverse frecciatine nei riguardi della televisione di Stato. Dichiaratamente no vax, Enrico aveva invitato la cittadinanza italiana a non pagare il canone Rai e a ribellarsi al Green Pass. Non solo, aveva lanciato anche pesanti accuse a Viale Mazzini.

Nonostante tutto, sembra che Milly Carlucci gli abbia proposto di partecipare a Ballando con le Stelle. In merito ai programmi della tv di Stato, nel corso di uno sfogo ad Adnkronos, ha dichiarato:

“Era un’altra epoca, un pubblico migliore, non rovinato da 30 anni di mer** di queste televisioni private. La Rai per non perdere ascolti è andata appresso, facendo delle cag**e immonde. Ora tutti i leccac*lo del potere parlano, pontificano, fanno le loro trasmissioncine del ca**o, i loro talk show di me**a e ci rompono le scatole”.

Le parole di Montesano contro la Rai

Qualche tempo fa, intervistato da Adnkronos, Montesano ha tuonato:

“Niente banca, ritiro liquidità dai conti correnti, scorporare quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai. Non vedere canali generalisti. Non consumare, non seguire più programmi. Il potere lo abbiamo noi consumatori ed utenti. Mandiamo a cag** i negozi, i ristoranti battenti green pass. Disobbedire, sparire come consumatori! Devono schiattare: governo, giornali e tv, senza risorse e senza ascolti!”.

Ballando con le Stelle: Montesano contattato nel 2018

Lontano da tempo dal piccolo schermo, non è la prima volta che Enrico Montesano viene contattato per Ballando con le Stelle.

Nel 2018, intervistato da TvBlog, aveva dichiarato: