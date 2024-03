Lunghi capelli castani e uno sguardo attento e vispo… questa bambina è diventata negli anni un volto noto della televisione italiana, nonché sorella di un altro VIP. Non sempre è facile riconoscerne l’identità eppure non impossibile… avete capito di chi si tratta?

Gf Vip, chi è la bambina nella foto

Ma chi è dunque la bambina che appare qui nella foto? Si tratta nientemeno che di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen e Jeremias. Ad oggi la ragazza è impegnata con Ignazio Moser e pare che ci siano fiori d’arancio in vista. Cecilia Rodriguez è nata a Pilar, in Argentina nel 1990. Nel 2009 si trasferisce a Milano e già l’anno successivo prende parte insieme alla sorella Belen a programmi come Chiambretti Night. Tra il 2015 e il 2017 partecipa all’Isola dei Famosi e al Gf Vip. Insieme al fidanzato e futuro marito Ignazio Moser ha condotto “Ex on the Beach” nel 2020 e nel 2021. I due si sono conosciuti proprio durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Dove si sposerà Cecilia?

Cecilia convolerà a nozze con Ignazio in Toscana. Il matrimonio dovrebbe avvenire tra aprile e maggio. In una Instagram stories ha dichiarato: “L’anno scorso, io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio in Maremma e abbiamo visto che c’è una campagna che ricorda molto la mia Argentina. Si tratta di una campagna che però somiglia anche molto a Trento, dove ha vissuto Ignazio. Quindi mi piacerebbe unire questi due mondi. Per questo ritengo che la Toscana sia il posto perfetto per il matrimonio”.