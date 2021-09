Erik Crepaldi in coma farmacologico dopo un incidente, la fidanzata: “Pregate per lui”

Erik Crepaldi si trova in uno stato di coma dopo un grave incidente stradale in cui ha riportato un grave trauma cranico.

Il tennista di 31 anni Erik Crepaldi si trova ancora ricoverato in coma farmacologico all’ospedale Maggiore della Carità di Novara: nella serata di giovedì 16 settembre 2021 ha avuto un grave incidente stradale a Busonengo dopo il quale è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto.

Erik Crepaldi in coma

Attualmente 619° nel ranking mondiale Atp, a spiegare i dettagli della vicenda è stata la compagna dell’atleta Federica Prati, anche lei tennista. “Non c’è nessuna voglia di attirare l’attenzione, ma semplicemente vorrei attirare l’attenzione su Erik che ha avuto un incidente e adesso si ritrova all’Ospedale di Novara con un trauma cranico“, ha esordito.

Purtroppo, ha evidenziato, nell’incidente non ha riportato solo un infortunio ma “sta male“.

Dopo aver ringraziato per le migliaia di messaggi di vicinanza ricevuti, Federica ha spiegato di non sapere quali siano le reali condizioni del compagno: “Non le sanno nemmeno i medici ma bisogna restare positivi“.

Erik Crepaldi in coma, la fidanzata: “Mandategli pensieri positivi”

Erik, ha continuato, è sempre stato un lottatore e tutti gli vogliono bene: solo guardandolo si può vedere quanta energia ha e lei è convinta che anche questa volta ce la farà.

Questo l’appello che ha lanciato agli uteti: “Dobbiamo aiutarlo, bisogna continuare a pregare: mandategli pensieri positivi“. Infine la chosa: “Erik serve a questo mondo, non ci può essere un mondo senza di lui“.