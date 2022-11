Esplosione di gas in Russia: 10 morti

Morte 10 persone in un edificio nell'est della Russia in seguito a un'esplosione di gas: quattro erano bambini

Mosca.

La Russia continua a bruciare. Non trovano tregua le fughe di gas. Hanno perso la vita a seguito di un’esplosione dieci persone, di cui quattro erano bambini. Due i feriti gravi ricoverati in ospedale. La dichiarazione ufficiale del governatore della regione Valery Limarenko sull’accaduto arriva dal canale televisivo Rossija 24.

Esplosione di gas in Russia: anomalia nell’impianto elettrico

Edificio bianco anni Ottanta in mattoni parzialmente demolito. L’incidente è avvenuto in una struttura residenziale di cinque piani (causandone in parte il crollo) nella località di Tymovskoye, nell’isola di Sakhalin, nella regione dell’Estremo oriente russo.

A innescare l’incendio è stato, con ogni probabilità, un malfunzionamento dell’impianto elettrico. Le fiamme sono divampate per oltre nove ore prima di essere spente.

Nessuna tregua alla guerra

All’alba del 271esimo giorno di guerra, si tratta per la Russia dell’ennesimo incendio: solo ieri, sempre a Mosca, sei persone sono morte tra le fiamme in un magazzino di fiori. Una vincenda simile a quella di Tymovskoye, invece, è avvenuta a Leningrado nei giorni scorsi: a seguito della depressurizzazione di un segmento del gasdotto – così ha dichiarato il Ministero delle situazioni di emergenza di Mosca – è divampato un ingente incendio a causa del quale, tuttavia, sembra non esserci stato alcun morto né ferito.