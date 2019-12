Un nuovo lancio di un missile a lungo raggio dalla Corea del Nord minaccia gli Usa: l'accordo sul nucleare va immediatamente modificato.

La Corea del Nord ha dichiarato di aver effettuato un “test molto importante”: da quanto si apprende riguarderebbe un missile a lungo raggio. L’agenzia di stampa centrale aggiunge anche che questi test avranno “un impatto importante sulla modifica della posizione strategica della Corea del Nord nel prossimo futuro”. La notizia arriva dopo un silenzio durato qualche anno: a settembre 2017, infatti, la Corea aveva condotto l’ultimo test nucleare, mentre risale a dicembre 2017 il lancio di un missile intercontinentale. Tuttavia, non si esclude il perfezionamento dei lanci nella base di Sohae.





Corea del Nord, testato missile

Mentre la pressione statunitense sullo sblocco delle trattative sul nucleare si intensifica, la Corea del Nord effettua un test su un missile a lungo raggio. La notizia è stata diffusa da un agenzia locale nazionale che precisa anche l’impatto che questo potrebbe avere sulla “posizione strategica” del paese “nel prossimo futuro”.

Ciò che Pyongyang vuole far capire agli Usa è che l’accordo attuale non piace alla Corea. Se entro l’anno non verrà presentato un nuovo negoziato, dunque, il paese riprenderà gli esperimenti nucleati e il lancio di missili balistici. Donald Trump, dal canto suo, ha invitato la Corea del Nord a non intromettersi nella sua campagna presidenziale.

L’ambasciatore della Corea del Nord, Kim Song, ha dichiarato che la denuclearizzazione “è già uscita dal tavolo delle trattative”. Inoltre, non servono “lunghi e difficoltosi colloqui” dato che per la fine dell’anno sono attese “concessioni nella diplomazia nucleare” da parte di Washington.