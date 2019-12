La Royal Family come tutti gli altri cittadini inglesi ha espresso la sua opinione nelle elezioni in Inghilterra, ma non ha votato per Johnson.

Le elezioni nel Regno Unito si sono svolte nella giornata di ieri, giovedì 12 dicembre 2019: Boris Johnson e il partito conservatore si sono aggiudicati la maggioranza assoluta. Non si vedeva un risultato simile dai tempi di Margaret Thatcher. Ma anche dal lato della sconfitta Laburista, si tratta di qualcosa di storico. Corbyn ha persone nettamente come non accadeva dai primi anni del 1900. Inoltre, Farage non ha guadagnato (secondo i primi exit poll) alcun seggio. Stando ai risultati, infine, la Brexit sembra essere sempre più vicina. Rimane ancora una curiosità da sciogliere: cosa hanno votato i reali della royal family nelle elezioni in Inghilterra 2019?





Elezioni, voto Royal family

La Royal Family al completo, compresa la Regina Elisabetta II, non ha votato per il vittorioso Boris Johnson nelle elezioni in Inghilterra del 2019.

Infatti, una volta terminata la giornata elettorale, è emerso come i reali non abbiano scelto neppure il partito avversario laburista di Corbyn. Da quanto si evince dai quotidiani locali, inoltre, i royals non avrebbero nemmeno optato per Farage. Infatti, sono ormai alcuni anni che la famiglia reale non si reca alle urne nelle giornate di tornata elettorale. La decisione di non recarsi al voto, come dice Sarah Gristwood, è una “politica di questa Regina fin dalla sua ascesa al trono e segue un processo di reinvenzione della monarchia inglese dopo la Prima Guerra Mondiale e la fondazione della casata di Windsor”.

Tuttavia, il ruolo della regina sarà ora quello di accogliere Boris Johnson a Buckingham Palace per chiedergli di formare il nuovo governo.