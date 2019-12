Grande spavento per il principe Filippo: il consorte della regina Elisabetta è stato ricoverato in un ospedale di Londra.

Paura presso la casa reale britannica: nella giornata di venerdì 20 dicembre il principe Filippo è stato ricoverato in ospedale a Londra. Al momento le ragioni non sono state precisate. Secondo quanto si apprende dalla Bbc, fonti di Buckingham Palace hanno assicurato che si tratta di una semplice misura “precauzionale“.

Principe Filippo ricoverato

In una comunicazione della casa reale, diffusa anche tramite Twitter, si legge che “il Duca di Edimburgo è stato trasferito, nella mattinata di venerdì 20 dicembre, da Norfolk all’ospedale King Edward VII a Londra, per accertamenti e trattamenti a causa di una condizione pre-esistente. Il ricovero è dovuto a motivi precauzionali, su consiglio del medico della regina Elisabetta II”. Al momento, tuttavia, suddetta “condizione pre-esistente” resta ignota. Il principe consorte, classe 1921, è entrato a far parte della famiglia reale britannica fin dal 1952.

Nell’agosto 2017 si è ritirato dalla vita pubblica ma, anche in seguito a quella decisione, ha continuato a comparire a fianco della moglie e degli altri membri della Royal Family in occasione di eventi ufficiali e servizi religiosi.





Incidente per il principe Filippo

A inizio anno, il principe Filippo è rimasto coinvolto in un incidente d’auto mentre viaggiava a bordo della sua Range Rover su una strada trafficata della contea di Norfolk, mentre stava tornando nella residenza di Sandringham. Il veicolo si è ribaltato ai margini della carreggiata. Il marito della regina Elisabetta non ha riportato gravi conseguenze, ma è stato comunque soccorso immediatamente “per ragioni precauzionali”.