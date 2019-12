Ad Indianapolis , un bambino è rimasto chiuso nella lavatrice di casa. Arrestata la madre per accuse di abbandono di minore

Indianapolis, bimbo rimane bloccato nella lavatrice di casa

Ad Indianapolis, in USA un bmbino di soli 5 anni è rimasto incastrato nella lavatrice della sua casa. La madre lo ha subito tirato fuori dall’elettrodomestico, accorgendosi della gravità dell’incidente.Il padre del bambino ha spento il programma di lavaggio fatto partire proprio dal bambino prima di cadere nella lavatrice rimanendovi imprigionato. In seguito ha trasportato il figlio prima all’ospedale Sant Vincent Mary, per poi trasferirlo al Riley Children’s Hospital.

La donna, come riporta il Daily Mail, ha raccontato di aver visto che il figlio era a letto, poi è scesa a prendere il latte e al ritorno lo ha visto dentro la lavatrice, così ha interrotto il lavaggio e lo ha estratto.

Sono ancora incerte le cause dell’incidente, ma appena ripreso dalla degenza, il bambino avrebbe dichiarato che la mamma non si comportava bene con lui, facendo dedurre un comportamento violento della donna.La famiglia nega ogni forma di violenza e abuso sul piccolo, ma nel frattempo l a madre è stata subito arrestata dalla polizia con l’accusa di maltrattamenti, violenza e abbandono di minore.

Purtroppo è recente un altro caso di incidente domestico accaduto in Florida, dove un altro bambino di 3 anni per gioco si sarebbe nascosto nella lavatrice, ma la mancanza di ossigeno e i soccorsi tardivi sono stati fatali per il piccolo, morto all’interno del cestello.