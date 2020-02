Due killer vestiti da dottore e poliziotto sono entrati in un ospedale a Esmeraldas, in Ecuador, e hanno ucciso un detenuto.

Un omicidio folle a Esmeraldas, in Ecuador, dove due killer vestiti da dottore e poliziotto sono entrati in un ospedale e portato a termine il loro piano, uccidendo un detenuto che era ricoverato nella struttura.

Killer vestiti da dottore e poliziotto

Due delinquenti sono entrati nella strutta ospedaliera di Delfina Torres de Concha, nella città Esmeraldas. È lì che hanno assassinato un detenuto.

Stando a quanto reso noto da Patricio Pérez, il comandante della polizia, l’omicidio è avvenuto mercoledì 12 febbraio intorno alle 4.00. La vittima è Alexander Lugo Saltos. Secondo quanto reso noto da fonti locali, l’uomo era in fase di riabilitazione. Lugo Saltos pare si stesse riprendendo dopo un’aggressione brutale. Infatti la vittima, poco prima di essere uccisa, era riuscito a scampare da un tentato omicidio.

Il responsabile sarebbe un membro della banda Los Choneros. Il fatto si sarebbe verificato solo un giorno prima. In ospedale l’uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. I 10 colpi non gli hanno lasciato scampo. I due criminali sono stati successivamente identificati e per loro è scattato il fermo. L’aggressione è stata registrata da diverse telecamere di sicurezza dell’ospedale: in questo modo la polizia ha provveduto all’arresto dei due killer, che hanno agito servendosi di una pistola Glock da 9 mm con silenziatore e una mitragliatrice Mini Uzi.





I due criminali sono attualmente detenuti, ma le loro generalità restano al momento ignote. Stando a quanto reso noto finora dalla polizia locale, entrambi avevano precedenti penali. Gli agenti hanno già sequestrato le armi con cui i due hanno perpetrato il delitto.