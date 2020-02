Gli italiani sulla Diamond Princess si preparano al rientro: l'aereo è decollato dal Giappone e dovrebbe atterrare in Italia sabato 21 febbraio.

Due passeggeri a bordo della Diamond Princess sono morti a causa del coronavirus: si tratta di una coppia di turisti giapponesi. Mentre si preparano le operazioni per il rientro dei 30 italiani con un volo militare da Yokohama insieme ad altri 27 europei, proseguono gli sbarchi degli altri passeggeri. Un volo partito da Ciampino nella serata di mercoledì 19 febbraio è decollato per il rimpatrio dei connazionali. Lo si apprende dal profilo Facebook del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L’arrivo in italia è previsto per l’alba di sabato 22 febbraio.

Coronavirus, due morti su Diamond Princess

Avrebbero 80 anni i due anziani turisti giapponesi morti a bordo della Diamond Princess: sarebbero le prime vittime per coronavirus sulla nave da crociera in quarantena. A riferirlo è stata una fonte del governo giapponese citata dalla stampa locale.

Il numero di contagi totali a bordo è salito a quota 621: tra questi è risultato positivo anche un italiano.

Rimpatrio degli italiani

Da Ciampino è decollato alle ore 19:08 il Boeing di rimpatrio dei circa venti connazionali ai quali si aggiungeranno altri 27 cittadini europei. L’arrivo in Giappone è previsto per giovedì 20, mentre il rientro in Italia avverrà il sabato 22 febbraio. Prima, però, ci sarà uno scalo a Berlino per far scendere alcuni passeggeri. Da quanto si apprende, un primo gruppo di 443 persone è sbarcato dalla Diamond Princess. Tra esse vi sono principalmente passeggeri anziani sani. Per la giornata di giovedì 20 febbraio, invece, è in programma lo sbarco un secondo gruppo di 500 passeggeri.





Le operazioni proseguiranno fino a venerdì. A bordo, infine, rimarranno il comandante italiano della nave con altri 4 connazionali appartenenti all’equipaggio.

“Confermiamo che il Comandante Gennaro Arma rimane a bordo della Diamond Princess a Yokohama, al comando della nave, coordinandosi con i funzionari della sanità pubblica per la sicurezza, la salute e il benessere dei passeggeri e dell’equipaggio. Il Comandante è in buona salute e sta guidando il suo team in questa situazione straordinaria”. si legge in una nota diffusa dall’armatore. “Al momento – si legge ancora – non è disponibile per alcuna intervista. Il Comandante Arma non vede l’ora di tornare presto a casa da sua moglie e dalla sua famiglia. Vi chiediamo di rispettare la privacy della sua famiglia”.

I ministri Speranza e Guerini sono andati a salutare il gruppo che è in procinto di lasciare la Cecchignola, mentre coloro che rientreranno dovranno trascorrere il consueto periodo di quarantena alla Cecchignola.

“Ci tenevamo ad esseri qui per abbracciarli a nome del governo e degli italiani – scrive il ministro della Salute -. Lo Stato ha fatto fino in fondo la sua parte. Abbiamo fatto la scelta giusta della quarantena. Da questo momento possono archiviare un’esperienza per loro molto significativa e toccante. Abbiamo tutelato il diritto alla salute dei nostri concittadini”.