Moltissimi cittadini in Olanda si sono riversati nei coffee shop per fare le ultime scorte di cannabis prima che i negozi chiudano per il coronavirus.

Mentre Italia, Francia e Germania alla notizia della chiusura di alcune attività commerciali per il coronavirus hanno assistito ad un assalto ai supermercati, l’Olanda ha visto decine di suoi cittadini fare le file fuori dai coffee shop per fare scorta di cannabis prima che chiudano.

Coronavirus in Olanda: scorte di cannabis

Niente mascherine, gel disinfettanti o pasta. Gli olandesi hanno fatto una corsa in altri generi di negozi poco dopo l’annuncio improvviso da parte del governo che ne decretava la chiusura fino al 6 aprile 2020. Tantissime le persone, come testimoniano alcuni scatti condivisi sui social, che pur di accaparrarsi l’ultima quantità di cannabis si sono riversate nei coffee shop. Inutile dire che anche qui la distanza di sicurezza di un metro per limitare il contagio è stata completamente contravvenuta.

Alcune caffetterie sono dovute restare aperte anche oltre l’orario per permettere a tutti i clienti di servirsi, altre sono state rigorose e hanno lasciato diverse persone fuori.

Durante l’attesa anche momenti di delirio che hanno portato all’arresto di un uomo. Costui ha iniziato a tossire provocatoriamente per disperdere gli altri cittadini in coda in un negozio a Den Bosch.





