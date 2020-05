25enne muore per il coronavirus da sola in ospedale, l'ultimo saluta alla famiglia in videochiamata.

Una 25enne inglese, positiva al coronavirus e isolata in un reparto dell’ospedale St George’s a Tooting, a sud di Londra, non è riuscita a sconfiggere la malattia ed è da morta, come purtroppo sempre accade in questa emergenza, da sola. L’ultimo saluto ai suoi genitori la ragazza ha potuto darlo solo in videochiamata, cercando di rimanere sveglia e lottando con tutta la forza che le era rimansta. Nasro Ade, questo il nome della 25enne, soffriva di una pregressa insufficienza renale che purtroppo è stata per lei letale una volta contratto il Covid-19.



Coronavirus, 25enne muore da sola

Come riportato dal Telegraph, la ragazza in evidente stato di difficoltà, avrebbe comunque tenuto duro per riuscire a dire per l’ultima volta “Vi voglio bene” alla sua famiglia, seppur in videochiamata.

É questo purtroppo un racconto a cui siamo ormai abituati, quello di persone che sono amici, fratelli, genitori e figli che affrontano la morte in totale solitudine per evitare il contagio dei loro cari.





L’ultima videochiamata con i genitori

Isha Ceesay, amica della 25enne da diverso tempo, ha così commentato la premature morte di Nasro: “I dottori e le infermiere hanno suggerito alla famiglia di dirle addio perché non erano sicuri che ce l’avrebbe fatta. non rispondeva più al trattamento. La sorella di Nasro ha detto che era molto stanca, esausta. Nell’ultima chiamata FaceTime, stava dormendo attaccata al ventilatore e non era in grado di rispondere”.