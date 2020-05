A Wuhan si torna a scuola: mascherine, termoscanner e banchi separati. Intanto la Cina conta solo 2 casi nelle ultime 24 ore

La vita a Wuhan, dove tutto è iniziato, torna pian piano alla normalità. Nella regione della Cina più colpita dal coronavirus riaprono le scuole, e gli studenti tornano in classe adottando le misure di quella che sarà la “nuova normalità”.



A Wuhan si torna a scuola

Nell’Hubei, la provincia cinese simbolo del coronavirus, hanno riaperto le scuole. Non per tutti, però: sui banchi sono tornati solo gli alunni più grandi, mentre i più piccoli dovranno restare ancora a casa. Dopo 4 mesi, i ragazzi sono tornati a scuola ma ad attenderli c’è stato uno scenario molto diverso da quello a cui erano abituati prima dello stop. Mascherine, rilevatori di temperatura all’ingresso e distanziamento sociale: sono queste le nuove regole obbligatorie sui banchi di scuola (anche questi distanti almeno un metro l’uno dall’altro). Gli unici a poter rientrare a scuola sono stati gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori: devono infatti prepararsi al Gao Kao, l’esame per l’accesso alle università.

Il calendario di rientro degli altri studenti non è ancora stato definito, a causa delle tensioni nel governo. Anche a Pechino e Shangai hanno ripreso le lezioni in presenza solo gli studenti dell’ultimo anno.





La Cina verso la normalità

In Hubei, intanto, non si segnalano nuovi casi di coronavirus da 32 giorni, come riporta l’agenzia ufficiale Xinhua. La Cina ha registrato solo due nuovi casi nelle ultime 24 ore a livello nazionale. Il trend, insomma, dimostra come la Cina stia uscendo pian piano da quella che è stata la crisi peggiore degli ultimi decenni.