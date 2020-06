Jeff Bezos risponde personalmente ad una cliente Amazon che protestava contro il banner "Black Lives Matter" presente sul sito.

Jeff Bezos, CEO di Amazon, ha risposto personalmente all’e-mail di una cliente che ha espresso la sua disapprovazione per il banner “Black Lives Matter” presente sul sito. Venerdì 5 Giugno Bezos ha pubblicato si Instagram delle schermate sullo scambio di mail.

La cliente, identificata esclusivamente come Macy, aveva scritto a Bezos che era “abbastanza inquietante” vedere il banner nella parte superiore del sito, dicendo che era “molto offensivo” e che “certamente altri d’accordo con me si faranno sentire”.



Macy ha poi concluso la sua mail scrivendo: “E se non fosse per tutte queste vite che forniscono il loro servizio alla tua azienda, dove sarebbe Amazon oggi?”. Bezos ha voluto rispondere personalmente. “No, Macy, non sono d’accordo con te” ha iniziato, spiegando poi come l’affermazione “Black Lives Matter” non neghi l’importanza di altre vite.



Bezos risponde a cliente Amazon

“”Black Lives Matter” parla al razzismo e al rischio sproporzionato che i neri affrontano nel nostro sistema giudiziario”, ha scritto Bezos. L’amministratore delegato di Amazon ha poi scritto di come, da uomo bianco, non debba preoccuparsi di suo figlio, Preston, se un giorno dovesse essere detenuto dalla polizia: dei genitori di colore, invece, non possono dire lo stesso.

Visualizza questo post su Instagram I got this email from a customer and wanted to share my response. Un post condiviso da Jeff Bezos (@jeffbezos) in data: 5 Giu 2020 alle ore 3:05 PDT

Bezos ha continuato a esprimere il suo sostegno alle proteste in corso scatenate dalla morte di George Floyd. “Nulla di tutto ciò è destinato a respingere o minimizzare le preoccupazioni reali che tu o chiunque altro potrebbe avere nella propria vita” ha concluso Bezos “ma voglio che tu sappia che sostengo questo movimento e la mia posizione non cambierà”.