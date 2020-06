Guarito dal covid dopo 62 giorni, un 70enne americano alla sua dimissione si è visto consegnare dall'ospedale una fattura medica esorbitante.

Guarito da Covid, ma ospedale rilascia fattura

In Usa sappiamo che la sanità pubblica non è gratuita, ma si fatica a trovare parcelle mediche così elevate. Per fortuna il 70enne non dovrà sborsare un centesimo, visto l’accordo trovato tra Trump e le assicurazioni per ovviare all’emergenza sanitaria (Congresso aveva stanziato 100 miliardi per potenziare le strutturte sanitarie), ma rimane comunque il senso di colpa per essere sopravvisuto: “Mi sento in colpa per essere sopravvissuto. Ho un senso di ’perchè io? Perchè mi sono meritato tutto questo? Guardando l’incredibile costo di tutto, il senso di colpa si aggiunge sicuramente a quello di essere sopravvissuto”.





Fattura da re

Le cifre riportate nel tomo rilasciato al signor Flor sono davvero da capogiro. La camera di terapia intensiva è costata 9.736 dollari al giorno (ci è rimasto 42 giorni). Il costo dell’isolamento per i 42 giorni è stato di 408.912 dollari.

Il paziente necessitava anche l’utilizzo di un ventilatore polmonare per 29 giorni. Il costo giornaliero è di 2.835 dollari al giorno, per un totale di 82.215 dollari.

Oltre ai costi degli strumenti, la fattura comprende anche i farmaci, che rappresentano quasi un quarto del totale. 20 pagine infatti riportano nel dettaglio tutte le cure mediche ricevute mentre lottava tra la vita e l morte, e i suoi organi interni stavano per cedere (totale di quasi 100mila dollari).

Nel complesso, sono riportate 50 spese gionaliere, per un totale di 3.000. Non è compreso il ricovero di due settimane in un’altra struttura.