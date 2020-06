Una ragazza ha tirato dei calci ad un cigno in un canale, forse nel tentativo di salvarlo da un litigio: un uomo la redarguisce e viene gettato in acqua.

La polizia del Regno Unito sta indagando su un recente episodio immortalato da un video che vede protagonista una ragazza che prende a calci un cigno in un canale prima che un uomo, intervenuto a difesa dell’animale, venga spinto in acqua.

Ragazza prende a calci un cigno

L’incidente si è verificato venerdì 26 giugno 2002 al Limehouse Basin nella zona est di Londra. Nel video è visibile un gruppo di ragazzi che sembra scrutare i due cigni nell’acqua prima che una ragazza abbassi la gamba per calciarli. Un signore si è quindi rivolto a lei intimandola di non perpetrare il gesto con il risultato di venire gettato in acqua.

Alcuni testimoni hanno spiegato che la donna stava in realtà cercando di aiutare i due animali che stavano litigando tra loro “Avevano combattuto per un po’ di tempo prima che le folle si radunassero.

La ragazza stava cercando di separare i cigni per evitare che uno di loro venisse ucciso“, ha spiegato uno di loro ai media locali.

Bedlam in #Limehouse. Swan started attacking another swan. Group start attacking the swan. Man argues with the group. Gets pushed in canal. pic.twitter.com/lNRyCmWsTf

— Ollie Smith (@olliesmith132) June 26, 2020

Di qui la volontà degli spettatori di interrompere il litigio, sfociato però in quella che è stata interpretata come una violenza agli animali e nella caduta in acqua di un uomo.

Sull’accaduto indaga la polizia metropolitana, il cui sovrintendente Andy Cox ha affermato che si è trattato di una visione terribile. “La crudeltà verso gli animali è un indicatore di molti altri comportamenti vili e una tendenza verso altre forme di violenza“, ha affermato. “L’assalto e il comportamento antisociale ha bisogno della nostra azione. Aiutaci facendoci sapere chi sono questi criminali“, ha concluso.