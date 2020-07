Coronavirus, in America Latina aumentano contagi e morti

A preoccupare il mondo, in questo periodo, è soprattutto l'America Latina dove il Coronavirus non arresta la propria corsa.

Le aree territoriali che rispondono al nome di Stati Uniti e America Latina non sanno più che pesci prendere nella lotta al Coronavirus. Da marzo, ormai, la situazione è totalmente fuori controllo. E anche il mese di luglio non sembra esser iniziato nel migliore dei modi in merito ai dati sul Covid.

Negli Usa, per esempio, si registra il record di nuovi positivi e Miami è costretta a chiudere la notte – con un coprifuoco dalle 22 alle 6 – per poter contenere il contagio della diffusione.

A Chicago, invece, per evitare il diffondersi del Coronavirus, è stata resa obbligatoria la quarantena di 14 giorni. In America Latina, piuttosto, si lascia circolare il Covid liberamente: e i dati sono sotto gli occhi di tutti. Le mancate iniziative di concerto dei governatori locali sta facendo registrare aumenti in termini di contagi e morti a causa della nuova infezione.

Coronavirus: contagi in America Latina

Dopo giorni di stabilità, infatti, le cifre generali della pandemia da Coronavirus in America Latina sono tornate a mostrare una netta tendenza al rialzo con l’aumento dei contagi. Stando a quanto riportato nell’ultimo bollettino – diramato giovedì 2 luglio – i contagi sono saliti a 2.723.302 (+74.059) ed i morti a 121.382 (+2.778). Ciò emerge da uno studio statistico che ha preso in esame i dati ufficiali di 34 Paesi dell’area latinoamericana.





I casi registrati dall’inizio della pandemia hanno sfiorato il range dell’1,5 milioni in Brasile (1.496.858, +48.107), mentre i decessi globali sono 61.884 (+1.252). Seguono Perù (292.004 e 10.045) e Cile (284.541 e 5.920), e altri sette paesi con più di 30mila contagi: Messico (238.511 e 29.189), Colombia (106.110 e 3.641), Argentina (69.941 e 1.385), Ecuador (59.486 e 4.649), Panama (35.235 e 667), Repubblica Dominicana (34.197 e 765), e Bolivia (34.227 e 1.201).