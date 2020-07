Donna incinta aggredita brutalmente da quattro adolescenti a Brooklin, villaggio dell’Illinois, Stati Uniti. Il pestaggio è avvenuto direttamente sulla strada, appena fuori da un’abitazione, per mano di tre ragazze e un ragazzo. Qualcuno ha ripreso la terribile scena e l’ha diffusa sui social network, scatenando l’indignazione degli utenti.

Immagini violentissime quelle riprese a Brooklin, Illinois. Nel video si vede il gruppetto di giovani accanirsi sulla donna visibilmente incinta. Le ragazze la tengono ferma mentre la picchiano con rabbia, il ragazzo si lancia letteralmente in un potente calcio diretto alla testa della bambina, mentre la mamma tenta di parare i colpi con le braccia e non reagisce, indifesa.

Dopodiché, passa a lei riservandole lo stesso trattamento della figlia, senza alcuna pietà. Per qualche sconosciuto motivo, i criminali si dileguano lasciando le due per terra. Mentre la donna incinta tenta di rialzarsi, subito sopraggiunge di nuovo il ragazzo del gruppetto e la colpisce nuovamente alla schiena, facendola finire sull’asfalto, picchiando la testa sullo stipite di una porta.

Postata nella giornata di martedì 14 luglio 2020, la ripresa dell’aggressione è diventata in pochissimo tempo virale. Non si sa cosa abbia scatenato tanta violenza da parte del gruppo di adolescenti, per il momento nessuno è stato identificato dalle forze dell’ordine. Sembra però che un utente, sui social network, abbia difeso l’unico ragazzo presente al pestaggio come se ne fosse la madre: “Gli incidenti capitano”, ha scritto sostenendo che non era sua intenzione prendere a calci la bambina accanto alla donna incinta.

Watch these people beat a young mother in front of her child. Then watch the dude drop kick this 2 year old in the head. Brooklyn Illinois. These animals are disgusting. Let’s hope this mother and child get justice they deserve.

