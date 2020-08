Poche prove della sua efficacia, negli Usa la cura con plasma per il Coronavirus è sospesa. Si attende il nullaosta della FDA.

Negli Usa standy-by per la cura al Coronavirus con plasma, la Food and Drug Administration (FDA) ha sospeso l’approvazione d’emergenza. Secondo il team composto da alti funzionari sanitari e scienziati rinomati come l’immunologo Anthony Fauci e il genetista Francis Collins, serve cautela.

Coronavirus: cura al plasma sospesa negli Usa

Lo riporta il New York Times, secondo il quale la stessa FDA si stava preparando già settimana scorsa a rilasciare l’autorizzazione. Per gli esperti, ci sono troppi pochi dati in merito ai pro e contro della terapia con plasma, i risultati dal più ampio studio del Paese sono deboli.

Questo tipo di cura vede impiegato il plasma dei convalescenti da Coronavirus, ricco di anticorpi e considerato sicuro dal presidente Donald Trump. Gli esperti però non si fidano ancora abbastanza, in base agli studi clinici effettuati finora, teoria sostenuta anche da H. Clifford Lane del National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Dubbi sull’efficacia della cura al plasma

“Siamo abbastanza allineati sull’importanza di dati affidabili attraverso studi di controllo randomizzati, e sul fatto che una pandemia non cambia questa necessità”, ha dichiarato Lane in un’intervista. Questo scetticismo probabilmente deriva anche dalla vicenda che ha visto revocata l’autorizzazione emergenziale all’utilizzo di idrossiclorochina e clorochina, antimalarici, revocata poi mesi dopo perché ritenuti rischiosi. Eppure, lo studio della Mayo Clinic sul plasma lo ha visto somministrato a più di 66mila pazienti affetti da Coronavirus, con il finanziamento del Governo federale.