Nella zona Est di Londra, una mamma di 40 anni uccide suo figlio, di soli 10, in un modo davvero orribile. Ora la donna è colpevole di omicidio.

Londra, mamma 40enne uccide il figlio atrocemente nel suo appartamento di Acton, zona Ovest di Londra. La donna, moglie di un fotografo di celebrità si è accanita sul bimbo di soli 10 anni, Dylan, che soffriva di problemi di salute oltre che autismo.





Londra, mamma uccide figlio in casa

Olga Freeman ha ucciso suo figlio soffocandolo, mettendogli una spugna in bocca e facendolo distendere accanto ai suoi giocattoli, in camera da letto. Secondo quanto riportato dal tribunale, la donna ha ammesso di aver avuto difficoltà nel gestire i problemi del piccolo Dylan ma questa non è ovviamente una scusante per il tuo terribile gesto.

L’autopsia sul corpo del bimbo ne ha accertato la morte per soffocamento, a causa di una spugna in gola. La madre verrà processata il 4 novembre 2020, mentre nel frattempo si trova in stato di custodia. Suo marito, Dean, è il figlio di Robert Freeman, anche lui famoso fotografo che siglo alcune cover degli album più iconici dei Beatles.

Il padre è sconvolto

L’uomo attualmente si trova in Spagna: “Dylan era un bambino bellissimo, intelligente, artistico.

Amava viaggiare, visitare gallerie d’arte e nuotare”, ha dichiarato, “Abbiamo viaggiato molto negli anni. Ancora non riesco a rendermi conto che non ci sia più”.

Scioccati i vicini di casa per l’arrivo di ambulanze e polizia sul luogo del delitto, attorno alle 14:30 di domenica 16 agosto 2020. Uno di loro ha dichiarato ai giornalisti presenti sul posto: “Sto ancora tremando, questa vicenda è davvero disturbante”. Numerosi i messaggi di condoglianze e vicinanza da parte di parenti e amici per il padre del piccolo Dylan Freeman, scomparso prematuramente.