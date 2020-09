Il governo spagnolo sta valutando la possibilità di dare il via ad un nuovo lockdown a causa dell'aumento di casi di Covid.

Aumentano i contagi da Covid-19 in Spagna, che è al primo posto in Europa. La situazione è sempre più pesante, con un totale di contagi di 716.481 da inizio pandemia. Al momento il governo sta valutando di prendere nuovi provvedimenti più drastici, tra cui un possibile nuovo lockdown.

Possibile nuovo lockdown in Spagna

A Madrid, che è stata luogo di protesta contro le restrizioni, nuove aree con milioni di cittadini sono state sottoposte ad un blocco. Le persone possono spostarsi solo per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Una misura meno dura di quella che aveva richiesto il governo, come riporta l’agenzia Efe. Viene raccomandato alla popolazione di evitare tutti gli spostamenti inutili. La Spagna è prima in Europa e ottava nel mondo per numero di contagi, nona nel mondo e quarta in Europa per decessi.

C’è stata una nuova impennata di casi, soprattutto nella regione della capitale.

Il presidente della Comunità di Madrid, Isabel Ayuso, ha ribadito, durante un’intervista ad Antena 3, che per il momento non ha intenzione di aggiungere nuove misure restrittive. “Ci stiamo rovinando. Non possiamo chiudere tutto. Dobbiamo pensare a proposte creative e di mediazione” ha spiegato il presidente, accusando il governo di scarsa coerenza. La stampa spagnola ha riferito che l’esecutivo di Pedro Sanchez ha lavorato sulla possibilità di un intervento su Madrid.

Preso atto delle resistenze, al momento si sta tentando una mediazione che potrebbe portare ad un nuovo lockdown, meno severo della prima frase. Una delle ipotesi è quella di isolare le località con più di 500 infetti ogni 100.000 abitanti.