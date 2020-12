Lisa Sudakova, dopo una brutta lite in cucina, ha accoltellato a morte il marito.

Una modella russa ha ucciso il marito a coltellate, dopo diverse molestie subite. La donna lo ha accoltellato nella cucina di casa, dopo una brutta lite, spiegando che era arrivato con un’altra donna e pretendeva che lei cucinasse per loro.

Il litigio è nato immediatamente, ed è sfociato in una tragedia.

Modella uccide il marito

Lilia Sudakova, top model russa di 26 anni, ha ucciso il marito Sergey Popov, di 28 anni, a causa delle continue molestie che era costretta da tempo a subire. La donna è accusata di averlo accoltellato a morte dopo un forte litigio avvenuto nella cucina della loro abitazione.

La modella ha raccontato che il marito è tornato a casa con una donna conosciuta in un bar e le ha chiesto di cucinare per loro. Questo pare sia stato l’ultimo di una serie di episodi di abusi e umiliazioni che la top model sarebbe stata costretta a subire. A riportare questa notizia è stata anche la mamma della donna. Lilia è molto famosa nel mondo della moda ed è comparsa su diverse copertine, tra cui Vogue, e pare abbia agito per legittima difesa.

La top model ha commesso l’omicidio nella sua abitazione e, subito dopo l’aggressione, ha immediatamente chiamato l’ambulanza, che ha soccorso il marito, che è morto poco dopo il ricovero in ospedale. La modella ha spiegato che la sua è stata un’azione in preda alla gelosia, per aver visto tornare suo marito completamente ubriaco con un’altra donna. L’uomo le avrebbe imposto di cucinare qualcosa per tutti e due.

Lei si è subito rifiutata e lui l’ha presa per i capelli. A quel punto lei ha deciso di difendersi e lo ha accoltellato.