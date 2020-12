In Scozia un ragazzo infrange le norme anti-Covid: è giunto sull'isola di Man in moto d'acqua per vedere la fidanzata.

Un ragazzo è stato arrestato nel Regno Unito, per aver violato le norme anti-Covid: dalla Scozia ha raggiunto l’isola di Man, per vedere la fidanzata, con la moto d’acqua.

Dalla Scozia all’Isola di Man per una ragazza

In Scozia, un ragazzo, ha deciso di infrangere le norme anti-Covid, per vedere la fidanzata: l’uomo è arrivato sull’isola di Man, in moto d’acqua, partendo dalla Scozia. Tutto era iniziato questa estate, quando Dale McLaughlan, 28enne del North Ayrshire, aveva lavorato sull’isola come muratore, e aveva conosciuto una ragazza del posto. Poi a causa delle nuove limitazioni imposte a causa della crisi pandemica, non era più riuscito a vederla di persona.

Per questo ha deciso, nonostante tutto, di partire lo stesso verso l’isola di Man. Peccato che abbia deciso di servirsi di una moto d’acqua.

Moto, che come ammesso dallo stesso Dale, non aveva mai guidato: ha dichiarato infatti che credeva di impegarci all’incirca 40 minuti per raggiungere la meta, invece delle 4 ore e mezza poi effettivamente impiegate, e come se non bastasse, una volta giunto a destinazione, ha dovuto macinare altri 25km a piedi, per raggiungere la fidanzata.

Cosa non si fa per amore.

Gesto encomiabile, che la ragazza avrà sicuramente apprezzato, peccato che al povero Dale questo gesto d’amore sia costato l’arresto per aver violato le norme anti contagio in vigore nel Regno Unito. A spiegare la motivazione del gesto, ci ha pensato l’avvocato del ragazzo, il quale ha sottolineato come il suo assistito fosse ormai preda delle depressione, e come non riuscisse più a sopportare la lontananza dalla ragazza.

Adesso Dale dovrà scontare 4 settimane di carcere.