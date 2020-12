Nonostante le polemiche, la mamma di 8 figli è intenzionata a portare avanti il suo progetto e concedersi una pausa.

Marie Buchan è stanca di badare ai suoi otto figli. Il lavoro è infatti triplicato a causa della pandemia di Coronavirus, dato che le scuole sono state chiuse. La mamma inglese per questa ragione ha deciso che si prenderà una pausa dopo Natale.

La trentanonenne trascorrerà le feste insieme alla famiglia poi volerà in vacanza in Spagna da sola.

Il racconto della mamma di 8 figli

Ad annunciare il progetto è stata Marie Buchan stessa. La decisione ha generato non poche polemiche, ma la donna è determinata a prendersi una pausa dalla sua grande famiglia. “Non è cambiato niente, so che riceverò molti commenti negativi, ma accetterò l’invito ad andare in vacanza. Abbiamo tutti bisogno di una pausa, sarà tempo libero che passerò tra ristoranti e amici“, ha detto a metro.co.uk.

Poi ha parlato delle difficoltà economiche che la pandemia sta causando. “Io pago le tasse come tutti, ma sono una mamma di otto figli e sono stata dimenticata“, ha sottolineato. La mamma di otto figli avrebbe voluto tornare a lavorare, ma non può perché deve badare ai bambini, sette dei quali hanno tra i 6 e i 16 anni. Questi, inoltre, non riescono a studiare perché non hanno otto laptop. Eppure la famiglia riceve £ 500 di sussidi ogni settimana. Una notizia che ha incrementato ulteriormente le polemiche.