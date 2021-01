Precipita in Brasile l'aereo che trasportava il Palmas: morti 4 giocatori e il presidente della squadra. Ennesima tragedia dopo quella del Chapecoense

Ennesima tragedia in Brasile ai danni di una squadra di calcio: l’aereo privato sul quale viaggiavano è precipitato questa mattina, subito dopo il decollo. Morti 4 giocatori, il presidente del club e il pilota.

Brasile: precipita l’aereo che trasportava il Palmas

Stamattina, intorno alle 8.15, l’aereo privato che trasportava il Palmas, squadra di calcio che milita in quarta serie, è precipitato poco dopo il decollo. L’aereo, partito dall’aeroporto privato di Luzimangues, Porto Nacional (a 60 chilometri a sud di Palmas, capitale dello stato di Tocantins), durante il decollo ha subito dei danni, non ancora specificati, che lo hanno portato a precipitare in un bosco presente a fine pista: morti 4 giocatori, Lucas Praxedes (23 anni), Guilherme Noé (28), Ranule (27) e Marcus Molinari (23), il presidente Lucas Meira (32) e il pilota, identificato come Comandante Wagner.

La squadra si stava dirigendo a Goiânia per la partita con il Vila Nova per la Copa Verde, in programma lunedì.

Tragédia! Avião ✈️ que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noé, além do comandante, caiu. Nao há sobreviventes! O destino seria Goiânia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #luto pic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021

Il cordoglio del Chapecoense

Ad esprimere immediatamente, subito dopo l’accaduto, parole di cordoglio tramite un tweet, è stata la squadra del Chapecoense, che nel 2016, aveva vissuto una situazione analoga: -“È con profonda tristezza che abbiamo ricevuto la notizia dello schianto dell’aereo che ha preso gli atleti e il presidente della Palmas Futebol.

Purtroppo sappiamo com’è questo momento di dolore insormontabile da perdite irreparabili e vorremmo che nessun altro dovesse provare lo stesso. Di fronte a questo esprimiamo il nostro sentimento di forza e la nostra totale solidarietà con familiari, amici, compagni di squadra e tifosi. Non sarete mai da soli. #ForçaPalmas”.

Il Vila Nova che avrebbe dovuto disputare la partita contro il Palmas, oltre a chiedere il rinvio della partita a tempo indeterminato, ha dichiarato di voler rendere omaggio alle vittime durante il loro prossimo incontro.