Lucio Chiquito, di origini colombiane, ha consegnato la tesi di dottorato a 104 anni approfittando del lockdown.

L’età è solo un numero. Lo sa bene Lucio Chiquito, studente colombiano di 104 anni dell’Università di Manchester, che ha finalmente completato la sua tesi di dottorato. L’uomo ha ammesso che ha approfittato del lockdown imposto dal Covid per studiare, sostenendo che prima fosse troppo impegnato.

Consegna la tesi a 104 anni

Chiquito è nato il 22 maggio 1916 a Cali, in Colombia, e si è laureato in Ingegneria Civile all’Università Nazionale della Colombia. A settant’anni è stato accettato all’Università di Manchester in Inghilterra per un master in scienze e tecnologia. Da 30 anni lavorava alla sua tesi di dottorato sulla determinazione della quantità massima di acqua che può essere prelevata in modo sostenibile da un fiume.

Il lockdown gli ha permesso di concentrarsi esclusivamente sulla sua ricerca e di riuscire a risolvere un complicato problema di matematica. Chiquito ha consegnato la tesi alla commissione esaminatrice e adesso aspetta la valutazione dell’Università.

L’uomo ha fondato diverse importanti società in Colombia, come Empresas Publicas de Medellin (Società pubbliche di Medellin), Camacol e Integral S.A. e quattro anni il Consiglio di Madellin gli ha conferito la medaglia d’oro per l’onorificenza dell’Ordine al Merito Don Juan del Corral per il suo impegno e contributo al progresso di Antioquia.