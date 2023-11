Negli ultimi giorni abbiamo sentito spesso parlare di estradizione in relazione a Filippo Turetta, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Turetta si trova ora in Germania ed è in attesa di estradizione in Italia. Ma cos’è l’estradizione? Come funziona? Quali sono le tempistiche?

Cos’è l’estradizione

L’estradizione è un meccanismo di cooperazione giudiziaria internazionale. Nei fatti si realizza tramite la consegna di una persona che si trova in uno Stato a un altro Stato che ne abbia fatto richiesta.

Esistono due tipi di estradizione: l’estradizione processuale e l’estradizione esecutiva.

Nel primo caso l’estradizione avviene affinché una persona possa essere sottoposta a giudizio nel secondo affinché venga eseguita una condanna pendente sulla persona.

La legge italiana

In Italia è il guardasigilli il ministro competente a chiedere l’estradizione. Può farlo su richiesta del procuratore generale o per propria iniziativa ed è sempre lui a decidere su “eventuali condizioni poste dallo Stato estero”.

In Italia normalmente non si concede l’estradizione per reati politici o se l’imputato rischia la pena di morte nel suo Paese.