Europa League, Sporting-Juventus: 1-1. Edwards segna su rigore

La Juventus affronta questo grande match contro lo Sporting con il sorriso “momentaneo” sulle labbra. La penalizzazione dei 15 punti è stata sospesa permettendo ai bianconeri di tornare ai primi posti della classifica di Serie A, ma ora la domanda è un’altra? Riusciranno i bianconeri ad approdare ai semifinali di Europa League?

Europa League, le formazioni ufficiali di Sporting-Juventus

Scopriamo quali sono le due formazioni schierate in campo:

SPORTING (3-4-3): Adan; Diomande, Inacio, Coates; Esgaio, Ugarte, Morita, Santos; Trincao, Edwards, Gonçalves. Allenatore: Amorim

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Chiesa; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri

Il primo tempo

L’avvio di partita per i bianconeri è stato a dir poco scoppiettante. La Juventus ha fin da subito tirato fuori le unghie e ad approfittarne per primo è stato Rabiot. Quest’ultimo è riuscito a raccogliere un’ottima palla che si trovava in area di rigore. Adan non ha potuto fare niente il pallone è finito in rete. Il festeggiamento degli undici di Allegri è durato molto poco. A seguito di un contrasto di Rabiot su Ugarte, il direttore di gara ha assegnato il calcio di rigore allo Sporting. A tirare è stato Edwards che ha superato la porta difesa da Szczesny: per la squadra di casa è gol. Da lì la situazione in campo è stata molto in particolare. Le due squadre sono andate a riposo con un pareggio.

In quali casi la Juventus può passare il turno

La Juventus ha tante possibilità per timbrare il cartellino di accesso alle semifinali. La Juventus può infatti passare il turno sia in caso di vittoria che di pareggio. Particolare attenzione va prestata invece in caso di sconfitta. Potrebbe infatti comunque approdare alle semifinali qualora si tratti di una sconfitta di misura (1-0, 2-1, 3-2…).