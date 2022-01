Eva Grimaldi, l’amore per Imma Battaglia: “Mai una donna prima di lei”

Eva Grimaldi ha svelato alcuni retroscena relativi al suo primo incontro con Imma Battaglia.

Eva Grimaldi ha svelato i dettagli sul suo primo incontro e sulla nascita dell’amore con sua moglie, Imma Battaglia.

Eva Grimaldi: l’amore per Imma Battaglia

A poche ore dalla commovente dichiarazione d’amore che Imma Battaglia le ha fatto al GF Vip 6, Eva Grimaldi ha svelato alcuni retroscena del suo primo incontro con quella che sarebbe diventata sua moglie.

L’attrice ha infatti svelato che lei e Imma si sarebbero incontrate dopo la fine del suo matrimonio (con Fabrizio Ambroso), in un momento per lei di grande sofferenza.

Eva Grimaldi: la fine del matrimonio e l’incontro con Imma Battaglia

“Nel 2006 mi sono sposata. Dopo 4 anni lui mi molla dicendo una cosa bruttissima: “Ho sposato Eva Grimaldi e mi son trovato una casalinga”. Io facevo la moglie perfetta, ma a quanto pare non bastava ed il problema non era nemmeno quello.

Il problema era che i figli non arrivavano. Dopo pochissimi mesi lui ha trovato una ragazza più giovane di me e ci ha fatto un figlio. Essere mollati a 50 anni è veramente un passaggio difficilissimo”, ha dichiarato, e ancora:

“Volevo sfogarmi ma non volevo farlo con un etero, allora chiamo il amico gay e gli chiedo ‘andiamo al Gay Village che voglio parlare con Imma e voglio salutarla‘. Lei arriva, io ero lì tutta bellina, viene e scoppio a piangere come una pazza.

Cosa ha fatto lei? Mi ha abbracciata ed avrà pensato ‘questa è pazza’. Mentre guardavo giù per asciugarmi le lacrime la guardo, una vocina dentro di me dice: “è bella, ti piace!”. Ero in una centrifuga, non so cosa sia accaduto. Io prima di lei non ho mai avuto una donna. Volevo vederla e baciarla. E’ stato il bacio più bello della mia vita, pazzesco. Non ho sentito le campane ho visto il campanaro.

Avevo perso la mia stima, lei mi ha fatto credere in me”.

Eva Grimaldi: l’amore

Nel 2019 Eva Grimaldi ha sposato Imma Battaglia e oggi a quanto pare le due sono più innamorate che mai. Nelle ultime ore al GF Vip 6 Imma Battaglia ha fatto una commovente dedica d’amore a sua moglie.