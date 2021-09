Fabrizio Corona contro Sangiovanni: “Sei solo un prodotto commerciale”

Fabrizio Corona ha criticato Sangiovanni che alcuni giorni fa si era sfogato per l'interesse morboso nei confronti della sua vita privata.

Nei giorni scorsi Sangiovanni si era scagliato contro la sempre più travolgente ondata di gossip nei suoi confronti e in quelli della fidanzata, Giulia Stabile. Ad alcuni giorni di distanza Fabrizio Corona ha criticato l’atteggiamento del giovane cantante.

Fabrizio Corona contro Sangiovanni

Fabrizio Corona ha più volte commentato attraverso i social le novità riguardanti l’attualità, il costume e la società. Stavolta nel mirino dell’ex Re dei paparazzi è finito Sangiovanni, a suo dire colpevole di aver utilizzato la sua relazione con Giulia Stabile unicamente per ottenere popolarità. Nei giorni scorsi infatti il rapper si era sfogato per l’ondata di gossip che avevano travolto la sua vita privata, spesso preferita dai suoi followers rispetto all’aspetto prettamente legato alla carriera musicale.

“Dal momento che sei arrivato in finale, racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista. Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare”, ha tuonato Fabrizio Corona contro il giovane cantante.

Sangiovanni replicherà?

Sangiovanni: lo sfogo

Alcuni giorni prima della risposta di Fabrizio Corona, Sangiovanni si era sfogato via social contro l’interesse morboso cresciuto attorno alla sua figura e a quella della fidanzata, Giulia Stabile. “Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni, non perché non lo siamo realmente eh, ma perché prima di tutto siamo due artisti. Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica, alla danza e all’arte e l’umanità delle persone, siete attaccati sempre a questo ca**o di gossip infinito”, aveva tuonato il cantante.

Sangiovanni e Giulia: la storia d’amore

La storia tra Sangiovanni e Giulia Stabile è sbocciata mentre i due erano nella scuola di Amici. Giulia è stata vincitrice di questa ultima edizione mentre il fidanzato è giunto con lei in finale. Il loro giovane amore ha subito fatto sognare i telespettatori dello show, ma una volta usciti da Amici i due hanno preferito mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la vita privata.