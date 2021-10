Facebook cambia nome: perché la società vuole rinnovare il marchio e come si chiamerà?

Facebook è pronto a cambiare nome. Grandi novità in vista per il social network. La società vuole rinnovare il marchio.

Facebook cambia nome: grandi novità per il social network

Facebook è uno dei più grandi social network. La società nel tempo ha ampliato la sua portata, acquisendo altri importanti aziende, come Instagram e Whatsapp.

Nonostante questo, il gigante dei social ha deciso di andare incontro ad un cambiamento. cercando di riorganizzare la sua posizione con un cambio di nome. Secondo un recente rapporto di The Verge, Facebook potrebbe presto cambiare nome. Non sarà facile per gli utenti chiamarlo in un modo diverso. Il cambio del nome, però, sarà solo uno dei cambiamenti della società. Si passerà da una piattaforma di social media ad un conglomerato con altre società.

La società aveva già fatto una cosa del genere nel 2019, quando ha introdotto un nuovo logo per rappresentare tutto Facebook.

Facebook cambia nome: l’annuncio

Secondo quanto riportato, il rebrand verrà annunciato il 28 ottobre, durante la conferenza annuale Connect, dal CEO Mark Zuckerberg. Porterà tutte le sue società, tra cui Facebook, Whatsapp, Instagram e Oculus, sotto un’unica società madre. Unificherà il team hardware di Facebook che sviluppa occhiali AR e lo unirà in un’unica entità.

Per quanto riguarda il nuovo nome, per il momento non ci sono ancora tante informazioni. Secondo i rapporti, il nome della società per il momento rimane un segreto, che verrà svelato solo durante l’annuncio ufficiale.

Facebook cambia nome: nuovi cambiamenti

Facebook potrebbe avere un nome associato a “Horizon“, il nome della versione VR del progetto Facebook-incontra-Roblox su cui l’azienda ha lavorato molto negli ultimi anni. Il nuovo marchio pone l’attenzione sul metaverso, concetto che consente agli utenti di esistere come avatar virtuali in realtà aumentata e uscire per fare acquisti, lavorare e giocare negli spazi virtuali.

Inoltre, Facebook sta espandendo le proprie operazioni e sta creando un team dedicato al metaverso. La società ha annunciato il suo piano di reclutare 10.000 dipendenti con un post.