Fariba Tehrani su Giulia e Pierpaolo: “All’inizio ero scettica”

Fariba Tehrani si è confessata a cuore aperto in merito alle sue relazioni sentimentali e a quelle di sua figlia Giulia Salemi, che oggi sembra aver trovato la felicità accanto a Pierpaolo pretelli.

Fariba Tehrani: Giulia Salemi e Pierpaolo

Fariba Tehrani e sua figlia Giulia Salemi hanno sempre avuto un ottimo rapporto e la madre dell’influencer non ha mai nascosto di aver peccato, talvolta, di troppe “premure” nel rapporto con sua figlia.

Fariba ha anche rivelato che quando Giulia si è innamorata di Pierpaolo Pretelli, nella casa del Grande Fratello Vip, lei sarebbe stata alquanto reticente. “All’inizio ero scettica, ma poi ho visto che lui è un bravo ragazzo”, ha confessato Fariba in merito alla liaison sentimentale della figlia, e ancora: “Non vuole primeggiare, non è rivale. E poi sono molto felici e molto simili”. Oggi a quanto pare la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo proceda a gonfie vele e i due continuano a essere più felici che mai di poter vivere la loro storia alla luce del sole e lontani dalle telecamere.

Fariba Tehrani il rapporto con la figlia

Fariba Tehrani non ha fatto segreto di esser stata una mamma fin troppo apprensiva nei confronti di sua figlia Giulia Salemi e che questo, in passato, avrebbe portato sua figlia ad allontanarsi da lei.

“Due anni fa, quando Giulia mi ha detto che non era più una bambina e voleva anche sbagliare ma da sola, ho lasciato che prendesse il volo”, ha dichiarato Fariba, e ha aggiunto: “C’è stato un malinteso fra di noi perché ho provato a metterla in guardia su certe cose che immaginavo come sarebbero andate a finire e lei si è allontanata da me”.

Fariba Tehrani: la vita privata

Durante la sua esperienza come naufraga all’Isola dei Famosi Fariba Tehrani non ha fatto segreto di avere difficoltà ad innamorarsi. Oggi la madre di Giulia Salemi sarebbe single, e a tal proposito lei stessa ha dichiarato:

“Non mi sono più innamorata, ho avuto solo una storia breve e insignificante, ma poi avevo Giulia da crescere e ho dedicato tutto il mio amore a lei”, e ancora: “Ho un sacco d’amore che prima davo a lei e ora non so a chi darlo, mi sta esplodendo dentro”.