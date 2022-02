Federica Calemme su Alex Belli: “Quando mi ha scritto, ho percepito che c’era un secondo fine”

Ospite di "Casa Chi" la bella Federica Calemme ha parlato di Alex Belli ed ha raccontato dei dettagli sui messaggi che le sono stati inviati dall'attore.

Federica Calemme, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, nella giornata di venerdì 18 febbraio 2022 è stata ospite di Casa Chi, il programma condotto sui social da Rosalinda Cannavò, in quest’occasione la modella napoletana ha rilasciato alcune dichiarazioni su Alex Belli.

Federica Calemme su Alex Belli: “Non andrei mai nel suo studio”

La bellissima Federica Calemme, dopo aver rivelato che prima dell’inizio del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli l’aveva contattata per chiederle di fotografarla per un servizio nel suo studio, nella puntata di Casa Chi del 18 febbraio 2022 ha raccontato nuovi interessanti dettagli sull’intricata vicenda.

In particolare la modella partenopea ha spiegato che secondo lei i messaggi che le sono stati inviati dall’attore nascondevano un secondo fine e a tal proposito ecco cosa ha dichiarato:

“Quando mi ha cercato per scattare le foto ho percepito che poteva esserci un secondo fine. I messaggi non erano proprio espliciti, ma sapevo il tipo di personaggio”.

E sull’avvio di un’eventuale collaborazione lavorativa futura con Belli, la Calemme ha aggiunto:

“Rifiuterei subito, all’istante, non andrei mai nello studio di Alex. Anche no proprio. Se mi fossi trovata adesso al GF Vip con Alex in casa con noi? L’avrei evitato a prescindere perchè non mi piace come persona”.

Gianmaria Antinolfi, fidanzato di Federica Calemme e ospite della puntata di Casa Chi, è stato chiamato a esprimere la sua opinione sull’intricata vicenda che ha come protagonista Alex Belli e a tal proposito ecco cosa ha dichiarato in riferimento a Federica:

“Se la manderei nella Factory di Alex Belli a posare? Credo che lei non andrebbe mai. Quindi non si porrebbe proprio il problema. Al massimo chiama me e ci vado io”.

Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata del Grande Fratello Vip 6, che è prevista per lunedì 21 febbraio 2022, per scoprire se Alex Belli, attualmente “ospite” all’interno della casa, sarà messo al corrente delle ultime dichiarazioni rilasciate sul suo conto da Federica e Gianmaria.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: come procede la loro storia?

La storia d’amore tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, sembra nel frattempo procedere a gonfie vele anche dopo l’uscita dal reality dei due.

A Casa Chi, Federica e Gianmaria si sono infatti mostrati innamoratissimi e seppur lontani per motivi di lavoro, i due sembrano essere più complici e vicini che mai.