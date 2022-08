Federica Pellegrini e Matteo Giunta, party a Venezia il giorno prima del matrimonio

Tutti i dettagli dell'evento sono stati curati dal wedding planner Enzo Miccio. La maison Damiani ha realizzato le fedi.

Sabato 27 agosto 2022 è il grande giorno di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che si sposeranno a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria. I festeggiamenti sono iniziati il giorno precedente, con una cena e un party organizzati dal celebre wedding planner Enzo Miccio.

Pellegrini ha accolto i suoi ospiti con un romantico top bianco con applicazioni floreali.

Il matrimonio di Federica Pellegrini sarà semplice ed elegante

Il matrimonio sarà all’insegna della semplicità e dell’eleganza, le fedi della maison Damiani. Il tema floreale e i colori oro e verde sono stati scelti come filo conduttore. A officiare, secondo quanto rivelato da Repubblica, don Antonio, parroco di San Vito e Modesto di Spinea che da sempre conosce Federica Pellegrini.

Il testimone di Federica Pellegrini sarà il fratello Alessandro.

160 gli invitati, che si sposteranno per il ricevimento al JW Marriot Venice Resort, sull’Isola delle Rose. Anche tutti i dettagli dei festeggiamenti sono stati curati da Enzo Miccio. La coppia alloggerà poi al Grand Hotel Danieli, nella stessa suite dove Matteo Giunta ha chiesto a Pellegrini di diventare sua moglie.

“Non sono molto agitata, è più facile che prepararsi per una gara importante”

“Al momento sarà che sono distratta dagli impegni qui a Roma (dove si sono disputati gli Europei di nuoto, ndr), ma non sono molto agitata: è più facile prepararsi per le nozze che per una gara importante, sono abituata ad altre pressioni. Anche se un matrimonio a Venezia è un bello sbattimento! Città complicata e, soprattutto, dispendiosa”, ha raccontato Federica Pellegrini al settimanale Oggi.

Il viaggio di nozze sarà negli Stati Uniti

Gli sposi andranno in viaggio di nozze negli Stati Uniti. “Eravamo abituati a fare un collegiale tutti gli anni, ci mancano. Il giro del mondo è un desiderio da tempo ma per ora rimandiamo”, ha dichiarato Federica Pellegrini.

