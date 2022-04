Fedez interroga il piccolo Leone: “Mi hanno detto che hai una fidanzatina, è vero?”

Con la sua simpatia e la sua amorevolezza, Fedez regala nuovi momenti divertenti con Leone, che è stato interrogato dal papà sulla sua fidanzatina.

Dopo l’operazione per il tumore al pancreas, Fedez ha ripreso in mano la sua vita con più positività e ogni volta che può si concede dei dolci momenti in famiglia. Lo testimonia il divertentissimo scambio di battute con il figlio Leone, che viene interrogato dal papà sulla sua ipotetica fidanzatina.

Fedez, il divertentissimo interrogatorio sulla fidanzatina di Leone

Fedez sui suoi social si mostra spesso in compagnia dei suoi bambini, Leone e Vittoria. Il famoso rapper milanese appare sempre presente, dolce, amorevole e divertente. Ama i suoi figli e lo dimostra in ogni modo. Non mancano neppure i momenti più esilaranti, spesso condivisi con i numerosissimi follower dei Ferragnez.

Imperdibile “l’interrogatorio” che Fedez ha fatto al figlio.

Il rapper era curioso di avere notizie sulla fidanzatina del suo bambino. “Mi hanno detto che hai una fidanzatina, è vero?”, chiede il papà mentre lo accompagna a scuola. Leone ha cercato di rispondere con prontezza e ha commnetato: “No, perché parlano in inglese e tu non lo sai”. Fedez a quel punto chiede spiegazioni: “Ah perché parlano in inglese quindi dici che ho capito male?”. Il figlio conferma e il padre ribadisce: “Ah, quindi sono io che ho capito male“.

Per Leone, tuttavia, non è finita qui. Di ritorno da scuola, infatti, Fedez torna sull’argomento tanto spinoso: “Devi farle un regalino alla fidanzatina. Prepariamo un regalino?”, dice al piccolo Leone, il quale nega e cerca di resistere, ma poi torna sui suoi passi e risponde: “Sì”. A quel punto papà Fedez, pronto a tornare nella giuria di X Factor, dà una bella idea al suo bambino: “Le portiamo dei fiori?”.

Ormai scoperto, Leone cede e risponde: “Sai cosa? Le facciamo quel regalo, secondo me le piacerà tanto”.

Per concludere, divertito ed emozionato, Fedez ha aggiunto alla sua Instagram story una frase che non lascia spazio a dubbi: “L’ho sgamato”.