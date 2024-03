Con l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, la numero 147, pubblicata nelle scorse ore su YouTube, si chiude la conduzione di Fedez nel podcast ideato nel 2020 insieme all’ex socio e ex amico Luis Sal.

«Ragazzi ultima puntata del Muschio Selvaggio, puntata intellettuale dove recensiamo i porno come se fossimo critici cinematografici. Puntata molto divertente ma Muschio Selvaggio finisce qui. Cioè no, non so se finisce qui ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai coglioni. Addio amici».