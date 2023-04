Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza a Dubai con i figli Leone e Vittoria. Quanto costa il lussuoso hotel dove alloggiano i Ferragnez?

Ferragnez a Dubai: quanto costa l’hotel dove alloggiano?

Dopo i problemi di coppia vissuti a causa del Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni e Fedez hanno approfittato dei primi giorni liberi per concedersi una vacanza a Dubai. Con loro, neanche a dirlo, ci sono anche i figli Leone e Vittoria. I Ferragnez hanno deciso di alloggiare in uno degli hotel più esclusivi della città, ovvero il Bulgari Resort. Quanto hanno pagato? Una cifra folle, ovviamente.

Ferragnez: vacanza extra lusso a Dubai

Anche se i Ferragnez non hanno svelato quanto hanno pagato l’hotel di Dubai, non ci vuole un genio per scoprirlo. Hanno sponsorizzato il Bulgari Resort in tutto e per tutto, compresa la lussuosa suite con vista sullo skyline di Dubai e sul mare del Golfo Persico. Il prezzo della stanza viene svelato soltanto ai clienti davvero interessati, ma basta dare uno sguardo al listino ‘basic’ per farsi un’idea. La suite più economica, tipo la Junior Suite King, supera i 2000 euro a notte.

Ferragnez al Bulgari Hotel di Dubai

Per la vacanza a Dubai, i Ferragnez non hanno badato a spese. D’altronde, con un conto in banca come il loro ci mancherebbe altro. Poi, possiamo anche immaginare che il Bulgari Hotel abbia fatto loro qualche sconto in cambio della sponsorizzazione.