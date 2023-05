L’eco della triste attualità anche al Festival di Cannes, dove è stata messa in atto una protesta shock dell’Ucraina: due sacche di sangue sull’abito. Una giovane donna è arrivata vestita con i colori di Kiev e si è cosparsa del liquido rosso. La protesta è stata messa in atto contro l’invasione russa dell’Ucraina e da quanto si apprende tutto è successo domenica 21 maggio, alla 76esima edizione del Festival del cinema in corso a Cannes.

Festival di Cannes, protesta shock dell’Ucraina

I media spiegano che una giovane donna si è materializzata con un lungo abito con i colori giallo-blu della bandiera ucraina. Ad un certo punto la stessa ha estratto dalla propria scollatura due sacche di sangue finto. E quelle due sacche se le è fatte colare addosso. Tutto questo, da quanto si apprende, prima di essere allontanata dagli addetti alla sicurezza.

Manifestante allontanata dalla sicurezza

Teatro del gesto dimostrativo è stata la scalinata del Palais des Festivals poco prima della proiezioni del film Acid, del regista francese Just Philippot. Non si conosce al momento l’identità della manifestante che ha inteso condannare fermamente lo spargimento di sangue in corso in Ucraina. Il gesto ha suscitato molto clamore ed è stato ripreso da cameramen e fotografi.