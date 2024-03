La polizia morale dell'Iran impedisce il rientro in patria della salma di Vida: la giovane è morta in auto col fidanzato

I corpi di Vida Shahvalad e Vincenzo Nocerino sono stati ritrovati privi di vita in un box di Secondigliano. I giovani fidanzatini si erano appartati per fare pace, ma sono stati uccisi dalle esalazioni dei gas di scarico. La polizia morale dell’Iran non permette il rientro in patria della salma della studentessa.

Fidanzati morti in auto: la decisione dell’Iran

“Era come una figlia per me. Quando li ho trovati erano vestiti. Non è giusto che sia stata infangata e denigrata dalla stampa nel suo Paese. La sua famiglia ora sta vivendo una tragedia nella tragedia, aiutiamoli” – racconta il padre di Vincenzo, parlando anche di Vida. In Iran, la morte della ragazza è stata riportata in un altro modo: “Probabilmente stavano per avere un rapporto sessuale, ma a causa del monossido di carbonio hanno perso i sensi e poi la vita” – hanno descritto alla tv ‘Iran International‘.

Fidanzati morti in auto: il ritrovamento

Alfredo Nocerino ha dato anche più dettagli sul ritrovamento dei corpi dei due giovani: “Ho cercato di scuotere mio figlio e per rianimarlo, l’ho preso a schiaffi urlando il suo nome. Ma nulla. Il silenzio assoluto” – ha spiegato il padre di Vincenzo, raccontando che sulle prime pensava che i due stessero dormendo. “Di fronte a nessuna reazione da parte di entrambi ho realizzato che erano morti e ho chiamato subito i soccorsi. Sono uscito in strada e credo che le mie grida abbiano svegliato tutto il rione“.