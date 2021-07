Finale Euro 2020, Chiellini ha dormito con la Coppa: “Come il maestro Cannavaro”

Chiellini ha dormito con la Coppa dell’Europeo: “Come il maestro Cannavaro”, in camera gli ha fatto irruzione anche Leo Bonucci che ha postato una foto bis

Giorgio Chiellini ha dormito in compagnia stanotte, lo ha fatto con la Coppa dell’Europeo vinta poche ore prima contro l’Inghilterra a Wembley e ha anche spiegato che ha solo seguito le orme di un altro maestro azzurro e vincitore: “Come il maestro Cannavaro”.

E il post con citazione di Giorgione ci sta tutto, un post messo a corredo degli scatti con cui la coppa dei vincitori azzurri di Euro 2020 se ne sta bella accucciata nel letto di albergo del capitano di quei vincitori: “Seguendo la tradizione di un grande maestro, Fabio Cannavaro”.

Finale Euro 2020, Giorgio Chiellini ha dormito con la Coppa come Cannavari nel 2006

Eh già, perché fu proprio quell’altro matto di Fabio Cannavaro, capitano dei capitani della nazionale Campione del Mondo del 2006, ad inaugurare l’uso di portarsi la coppa al letto.

Perciò Chiellini, che è uno modesto anche se aveva previsto la finale con l’Inghilterra e ne ha determinato l’esito per larga percentuale, ha voluto riprendere l’uso e farne scialo social e giù di goduria per i tifosi azzurri ancora impazziti per la scoppola a chi ci ha fischiato l’Inno.

Chiellini in albergo con la Coppa nel letto dopo la finale di Euro 2020

A fotografare il trofeo dormiente assieme anche alla medaglia d’oro Chiellini non ci ha pensato più di tanto, nella lunga notte dell’Italia azzurra vittoriosa.

Al rientro in Italia Giorgio ha portato la Coppa fuori dall’aereo con un Mancini versione alto dei cieli e poi si è fiondato nell’albergo romano dove gli Azzurri alloggiano, e con tanto di corona. No, non avete sbagliato, anche in qel caso Giorgione ha citato Cannavaro, che la corona se la mise sul capo dopo Berlino.

Finale Euro 2020, Chiellini e l’incursione di Bonucci nel letto

Poteva mancare in quel santuario notturno di follia liberatoria Leo Bonucci, compagno di club e protagonista assoluto anche lui della finale con cui la Brexit ha avuto la sua edizione numero due? Foto vispa insieme a Chiellini sul lettone per quello che, come riporta saggiamente il Corriere, Josè Mourino ha definito un che “potrebbe andare ad Harvard a insegnare il ruolo di centrale difensivo” e post sardonico per tutti i tifosi impazziti di gioia: “Tranquilli, dorme al sicuro.

La proteggiamo noi”.