Finale Euro 2020, Luca Parmitano esulta per il gol dell’Inghilterra: “Sport è rispetto per l’avversario”

La finale Euro 2020 è stata molto emozionante, soprattutto per la vittoria dell’Italia. L’astronauta Luca Parmitano è stato insultato sul web per un suo commento al gol dell’Inghilterra, ma ha risposto nel modo migliore.

“Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterra” ha scritto sui social Luca Parmitano. Un’esclamazione spontanea e piena di ammirazione, quella che l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea ha voluto condividere con i suoi follower. L’Inghilterra ha segnato il primo gol durante la finale degli Europei a Wembley e l’astronauta ha voluto esprimere tutta la sua stima per questa squadra. Il fatto che fosse contro l’Italia ha fatto sentire in dovere molti utenti di commentare il suo post, insultandolo.

Il gol è stato segnato contro l’Italia, ma questo non significa che non si possa apprezzare un tiro ben fatto. Non la pensano in questo modo moltissimi tifosi.

What an amazing goal! Well done England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Luca Parmitano (@astro_luca) July 11, 2021

Gli utenti non hanno per niente apprezzato le parole dell’astronauta italiano e hanno subito iniziato a commentare la sua posizione, arrivando anche ad insultarlo. “La prossima volta nello Spazio ti ci lasciamo” ha scritto un utente, mentre un altro ha precisato che a segnare sono stati gli inglesi. Un altro utente si è sorpreso moltissimo per le sue parole, tanto da chiedergli se gli hanno hackerato l’account. “Per info: ovvio che tifo Italia.

Ma lo sport deve essere rispetto per l’avversario. E lo spettacolo è da entrambe le parti. Adesso tocca agli Azzurri continuare a giocare!” ha sottolineato Luca Parmitano, in risposta a tutti i commenti ricevuti.

Per info: ovvio che tifo 🇮🇹. Ma lo sport deve essere rispetto per l’avversario. E lo spettacolo è da entrambe le parti. Adesso tocca agli Azzurri continuare a giocare! — Luca Parmitano (@astro_luca) July 11, 2021

Finale Euro 2020: la stima per gli avversari

Luca Parmitano ha dato una bella lezione sui social, che spesso purtroppo passa in secondo piano. I tifosi non sempre sono “giusti” e “corretti” nei confronti delle altre squadre, ma Parmitano ha dimostrato che si può anche apprezzare il lavoro della squadra avversaria, pur tifando la propria. Per questo l’astronauta ha voluto sottolineare che lo sport deve essere rispetto per l’avversario, dopo essersi complimentato con l’Inghilterra per il gol segnato al secondo minuto della partita. Una finale davvero emozionante e piena di colpi di scena, da cui l’Italia è uscita vincitrice. Una vittoria meritatissima, quella degli azzurri, che si stanno godendo a pieno il loro successo.