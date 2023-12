Firenze, anziano aggredito perché non teneva il cane legato

Un uomo di 70 anni è stato preso a calci e pugni da un 29enne in pieno centro a Firenze, vicino a Santa Croce. A far scattare l’aggressione sarebbe stato il fatto che l’anziano non teneva il cane legato.

L’aggressione all’anziano

L’episodio violento è avvenuto il 27 dicembre ed è stato immortalato da alcune videocamere di sicurezza.

Nei filmati si vede l’anziano che alle ore 13:40 si dirige verso Santa Croce, gremita di turisti. Dopo pochi metri trova ad attenderlo un uomo che si scaglia contro di lui, inseguendolo e scaraventandolo contro un muro.

Il 70enne cade a terra dove viene raggiunto da calci allo stomaco, alla schiena e alla testa. Urlando riesce a richiamare l’attenzione di alcuni passanti che si avvicinano per aiutarlo e mettono in fuga l’aggressore.

Sul posto intervengono le forze dell’ordine e il 118 che porta l’uomo in ospedale.

Le ragioni dell’aggressione

Non si conoscono con certezza le cause che hanno portato al pestaggio. Sembra però che alla vittima sarebbe stato intimato di tenere il cane legato.

L’aggressore è comunque stato identificato e fermato: si tratta di un 29enne.