Fisco, più tempo per aderire alla rottamazione quater: le date

Ci sarà più tempo a disposizione per presentare domanda di adesione alla rottamazione quater.

Grazie alla Legge di bilancio 2023 il governo ha deciso di approvare una nuova tregua fiscale. A tal proposito interesserà sapere che di recente è stato concesso più tempo per presentare domanda di adesione alla Rottamazione Quater all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Inizialmente, infatti, il termine ultimo era fissato al 30 aprile 2023. Il nuovo termine, invece, è fissato al prossimo 30 giugno 2023.

Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze

La proroga della data di scadenza entro cui presentare domanda di adesione alla rottamazione Quater porta con sé un’altra conseguenza. Ovvero, come si legge sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si assiste al differimento al 30 settembre 2023, anziché 30 giugno 2023, del “termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata”. Ma non solo, attraverso un’ulteriore disposizione verrà stabilita la data di scadenza entra cui effettuare il pagamento della prima o unica rata che slitterà dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023.