Formula 1, cancellato il Gran Premio del Giappone 2021 per la pandemia

Cancellato a causa della pandemia il Gran Premio del Giappone 2021 di Formula 1, la notizia si è diffusa nella giornata del 18 agosto 2021

È stata diffusa nella mattinata del 18 agosto 2021, la notizia della cancellazione dell’appuntamento in programma per ottobre 2021 con il famoso e atteso Gran Premio di Formula 1, che avrebbe dovuto vivere la sua tappa in Giappone.

A motivare la cancellazione dell’evento, sarebbe l’attuale situazione locale causata da Covid-19 e la situazione pandemica in generale, tutt’ora in atto.

F1, cancellato il Gran Premio del Giappone 2021

Il destino del Gran Premio di Formula 1 del Giappone è stato scritto nella giornata odierna, ossia quella del 18 agosto 2021, la famosissima e attesissima gara nipponica inizialmente prevista per il 10 ottobre 2021, non sarà effettuata. Un evento che subisce dunque un nuovo rinvio, dopo che lo scorso anno, nel 2020 appunto, era già stata cancellata.

Il motivo dell’annullamento dell’evento è legato al Covid-19, in particolare al trend in crescita dei contagi e alla situazione pandemica globale più in generale.

F1, cancellato il Gran Premio del Giappone 2021: la conseguenza

L’annullamento del Gran Premio del Giappone 2021, si configura come una conseguenza delle scelte effettuate dal Governo Giapponese in relazione ai dati del contagio da Covid-19 e al persistere della situazione pandemica a livello globale.

L’evento nipponico non è l’unico del calendario di Formula 1, che recentemente è stato annullato, precedentemente anche le gare di Australia, Cina e Singapore sono state annullate.

La conseguenza della cancellazione è una necessaria revisione del calendario delle gare, la stessa Formula 1, ha fatto sapere di essere già a lavoro per sostituire gli eventi annullati con altre gare, in modo da mantenere inalterato il numero di competizioni inizialmente stabilito e previsto; tuttavia, per sapere qualcosa in più a riguardo, bisognerà attendere le prossime settimane.

F1, cancellato il Gran Premio del Giappone 2021: il comunicato ufficiale

La comunicazione della cancellazione del Gran Premio di Formula 1 del Giappone per l’anno 2021, è stata data direttamente dal canale Twitter ufficiale della Formula 1, ecco le dichiarazioni a riguardo:

“Dopo lunghe discussioni con gli organizzatori e le autorità giapponesi, è stata presa la decisione da parte del governo del Giappone di cancellare la gara in questa stagione a causa delle complessità causate dalla pandemia nel paese”.

La cancellazione della gara infonde dolore negli appasionati dello sport, specialmente tra i giapponesi, che avrebbero potuto godere della competizione in casa, ma a quanto pare è necessaria per contenere il contagio da Covid-19, si tratta di una misura cautelativa e preventiva assolutamente indiscutibile.